BRICS Summit: सलमान खुर्शीद ने की भारत की कूटनीति की तारीफ, कहा- पहलगाम हमले का जिक्र बड़ी उपलब्धि

कांग्रेस नेता ने कहा कि घोषणा-पत्र में कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं, जिन पर आम सहमति बनाना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि घोषणा-पत्र पर ईरान और यूएई के साथ-साथ रूस और चीन ने भी हस्ताक्षर किए हैं। घोषणा-पत्र में फिलिस्तीन और गाजा का उल्लेख किया गया है और इन मुद्दों पर सहमति बनना स्वागत योग्य है।