गोवा में आप और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का गठबंधन, केजरीवाल बोले- गोवा फर्स्ट देगा बीजेपी-कांग्रेस को चुनौती

केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग लंबे समय से राज्य की राजनीतिक स्थिति को देखते आ रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास वास्तविक विकल्प नहीं रहा है। अब तक उन्हें भाजपा या कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों के बीच आपसी समझ भी रही है। उन्होंने कहा कि गोवा के लोग अब बदलाव चाहते हैं और उन्हें एक ऐसे विकल्प की जरूरत है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों से अलग हो। 'गोवा फर्स्ट' इसी विकल्प के रूप में सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, वे गोवा फर्स्ट को वोट दे सकते हैं। वहीं, कांग्रेस से निराश लोगों के लिए भी यह गठबंधन एक विकल्प है।