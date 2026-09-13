Accident News: हादसे के बाद मदद के लिए पुलिस को फोन, बेटी का आरोप- एंबुलेंस भी खुद बुलाने को कहा

थार की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत (File Photo)
Sikri Road Accident: सिकरी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार थार एसयूवी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 50 वर्षीय श्रवण कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद थार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने एसयूवी को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान श्रवण कुमार, निवासी पलवल के रूप में हुई है। वह बल्लभगढ़ के सेक्टर-6 स्थित शिवालिक प्रिंटिंग में काम करते थे। वह ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से अपने घर पलवल लौट रहे थे।
जानकारी के मुताबिक, सिकरी फ्लाईओवर के पास थार ने श्रवण कुमार की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल श्रवण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हादसे के बाद आरोपी चालक थार को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारियों के आधार पर आरोपी चालक की पहचान और तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल आरोपी चालक फरार है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
श्रवण कुमार की बेटियों ने हादसे के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनकी बेटी खुशी ने आरोप लगाया कि परिवार ने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन उन्हें तत्काल मदद नहीं मिली।
खुशी के मुताबिक, उन्होंने पुलिस को फोन कर तत्काल एंबुलेंस की जरूरत बताई थी। उनका आरोप है कि पुलिस की ओर से उन्हें खुद एंबुलेंस बुलाने और व्यवस्था करने के लिए कहा गया।
खुशी ने कहा कि हमने कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली। हमने दो बार फोन कर बताया कि तुरंत एंबुलेंस की जरूरत है, लेकिन हमें खुद एंबुलेंस बुलाने और व्यवस्था करने के लिए कहा गया।"
श्रवण की दूसरी बेटी कनिका ने आरोपी की गिरफ्तारी में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास हादसे में शामिल वाहन और उससे जुड़ी जानकारी मौजूद है, इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
कनिका ने कहा कि यह पुलिस की ओर से बड़ी लापरवाही है। पुलिस के पास वाहन और सारी जानकारी है, फिर भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
श्रवण कुमार के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि हादसे के समय थार चालक शराब के नशे में था। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस फिलहाल आरोपी चालक की तलाश कर रही है और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है।
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