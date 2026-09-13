Accident News: हादसे के बाद मदद के लिए पुलिस को फोन, बेटी का आरोप- एंबुलेंस भी खुद बुलाने को कहा

श्रवण कुमार के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि हादसे के समय थार चालक शराब के नशे में था। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस फिलहाल आरोपी चालक की तलाश कर रही है और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है।