Bihar Flood: विशेष पैकेज नहीं मिलने पर भड़के तेजस्वी, बोले- 7 केंद्रीय मंत्री, 30 से ज्यादा सांसद फिर भी मिला ठेंगा

केंद्र में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "NDA के पास बिहार से 30 से ज्यादा सांसद और लगभग सात केंद्रीय मंत्री हैं। एक मंत्री भेड़-बकरी पालन मंत्रालय संभालते हैं, दूसरे के पास कपड़ा मंत्रालय है और तीसरे गेहूं-चावल बांटने वाले विभाग के प्रभारी हैं। फिर भी, इनमें से किसी भी केंद्रीय मंत्री में केंद्र से बिहार के लिए खास राहत पैकेज या आर्थिक मदद दिलाने का दम नहीं है। सरकार उनकी है, सांसद उनके हैं और मंत्री भी उनके हैं, लेकिन असल में बिहार को मिला क्या? ठेंगा।"