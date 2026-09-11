Bihar MLC Election: बिहार एमएलसी चुनाव से पहले जन सुराज ने उठाया वोटर लिस्ट का मुद्दा, CEO से मिलकर सौंपा ज्ञापन

Jan Suraaj Party: बिहार में विधान परिषद चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी ने मतदाता सूचियों में सामने आई कथित विसंगतियों को ठीक करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मनोज भारती ने बताया कि पार्टी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। पार्टी के मुताबिक, तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र की सूची में 1,668 डुप्लीकेट एंट्री मिली हैं। यानी एक ही नाम एक से ज्यादा बार दर्ज होने का दावा किया गया है। जन सुराज ने इन डुप्लीकेट नामों की सूची मीडिया के साथ भी शेयर की थी।