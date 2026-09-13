BRICS Summit में हिस्सा लेने के बाद भारत से रवाना हुए पुतिन, कीर्ति वर्धन सिंह ने दी विदाई

राष्ट्रपति पुतिन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दो दिवसीय 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं के साथ-साथ आउटरीच के लिए आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। शनिवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर साझेदारी समानता, अच्छे पड़ोसी संबंधों और एक-दूसरे के हितों के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संगठन के सदस्य देशों की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विविधता, इतिहास, परंपराओं और मूल्यों का सम्मान किया जाता है। पुतिन के मुताबिक, यही वजह है कि दुनिया में ब्रिक्स का प्रभाव और महत्व लगातार बढ़ रहा है।