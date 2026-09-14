दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा ने खुद आजमाया भारतीय पेमेंट सिस्टम, पीएम मोदी से की तारीफ

राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने नई दिल्ली प्रवास के दौरान एक दुकान से अपने कार्ड के जरिए कुछ किताबें खरीदीं। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने भुगतान भारतीय रुपये (INR) में किया, जो बिना किसी परेशानी के सीधे दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा 'रैंड' (ZAR) में सेटल हो गया। रामाफोसा ने कहा कि मैंने इस सिस्टम को खुद इस्तेमाल करके देखा है। पेमेंट एकदम आसानी से हो गया। इससे साफ है कि हमारी स्थानीय करेंसी में लेन-देन का तरीका बहुत अच्छे से काम कर सकता है।