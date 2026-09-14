Swatantra Bhardwaj Bail Plea: स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत पर कोर्ट में बड़ा मोड़! 2 FIR, वायरल VIDEO और हमले के दावे ने बढ़ाया सस्पेंस

Swatantra Bhardwaj Case: स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामला और पेचीदा होता नजर आया। अदालत को बताया गया कि भारद्वाज के खिलाफ दो अलग-अलग FIR दर्ज हैं, जिनमें एक अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़ी है, जबकि दूसरी में POCSO की धाराएं लगाई गई हैं। इसी बीच बचाव पक्ष ने प्रदर्शन के दौरान शिकायतकर्ता पर ही भारद्वाज पर हमला करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो को अहम साक्ष्य बताया।