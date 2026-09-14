Supreme Court: हिंदी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की बड़ी पहल, अब हिंदी में मिलेगी अहम मुकदमों की जानकारी

Hindi Public Information Service: हिंदी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसके तहत अब आम हिंदी भाषी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों और मुकदमों की जानकारी हिंदी में मिल सकेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नई हिंदी जन सूचना सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही कई ऐसे फैसले जिनकी जानकारी जनता हो होना जरूरी है, उनको बताने के लिए हर रोज 15 से 30 मिनट की ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के सम्मान को न्यायिक जन सूचना से जोड़ना और न्याय तक पहुंच को अधिक सुलभ बनाना भी है।