मानसून ने फिर ली करवट: 15, 16, 17 और 18 सितंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) अभी भी देश के कई राज्यों में अपना असर दिखा रहा है। रुक-रूककर बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में तो इस मानसून के सीज़न में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई और काफी नुकसान भी हुआ। वहीँ कुछ राज्यों में पिछली बार से कम बारिश देखने को मिली। इसी बीच देश में मानसून ने फिर करवट ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 15, 16, 17 और 18 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।