मानसून ने फिर ली करवट: 15, 16, 17 और 18 सितंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) अभी भी देश के कई राज्यों में अपना असर दिखा रहा है। रुक-रूककर बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में तो इस मानसून के सीज़न में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई और काफी नुकसान भी हुआ। वहीँ कुछ राज्यों में पिछली बार से कम बारिश देखने को मिली। इसी बीच देश में मानसून ने फिर करवट ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 15, 16, 17 और 18 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
उत्तरपश्चिम भारत में मानसून ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 15, 16, 17 और 18 सितंबर को राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
पश्चिम भारत में मानसून की करवट से मौसम का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण और गुजरात में 15, 16, 17 और 18 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह तेज़ हवा चलने, आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है।
पूर्वी और मध्य भारत में भी मानसून के फिर से करवट लेने का असर दिख रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार और झारखंड में 15, 16, 17 और 18 सितंबर को जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने, आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया है।
दक्षिण भारत में मानसून के इस सीज़न में शानदार बारिश देखने को मिल रही है और अब मानसून ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 15, 16, 17 और 18 सितंबर को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, माहे, यनम, कराईकल और रायलसीमा में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने, आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है। हवा की रेंज 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का पूर्वानुमान है।
उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून बरस रहा है और अब फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 15, 16, 17 और 18 सितंबर को असम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने, आंधी चलने और बिजली गरजने का भी पूर्वानुमान है।
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