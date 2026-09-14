फ्लाइट में जिस ट्रे पर रखते हैं खाना, वहां बदलते हैं बच्चों के डायपर? एयर होस्टेस ने बताई हैरान करने वाली बात

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जेने नाम की एयर होस्टेस ने विमान की ट्रे टेबल को लेकर यात्रियों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि वह खुद कभी सीधे ट्रे टेबल पर खाना नहीं रखतीं और न ही अपनी निजी चीजें वहां रखना पसंद करती हैं। जेने ने बताया कि अगर किसी वजह से ट्रे टेबल का इस्तेमाल करना जरूरी हो, तो वह उसके ऊपर कूड़े का बैग बिछा लेती हैं। उनका कहना है कि केवल एक बार डिसइंफेक्टेंट वाइप से ट्रे को पोंछ देना हमेशा पर्याप्त नहीं हो सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अलग-अलग डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट के इस्तेमाल के तरीके अलग हो सकते हैं। कुछ उत्पादों को प्रभावी तरीके से काम करने के लिए सतह को एक निश्चित समय तक गीला रखना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते समय उसके लेबल पर दिए निर्देशों को देखना जरूरी है।