BRICS का बढ़ता वैश्विक प्रभाव, चीन का दबदबा और भारत की कूटनीतिक परीक्षा; क्या बन रहा है नई विश्व व्यवस्था का नया मंच?

BRICS Summit 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में व्यापार, स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन, वित्तीय सहयोग, तकनीक, AI, ऊर्जा, ग्लोबल साउथ की भूमिका और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। ब्रिक्स अब 11 पूर्ण सदस्यों वाला समूह बन चुका है- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। यह समूह विश्व की लगभग आधी आबादी, वैश्विक जीडीपी का करीब 40 प्रतिशत (पीपीपी के आधार पर) और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।