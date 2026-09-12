क्यों कवर से ढकी गई शी जिनपिंग की कार? जानिए क्या है Hongqi N701 का राज

शी जिनपिंग की कार को कवर से ढका गया (Photo-X @DesiEsco7)
Xi Jinping Official Car:ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंच गए हैं। उनके आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। उनके आधिकारिक काफिले में शामिल कुछ वाहनों को भारी काले कवर से ढककर ले जाया गया। उन वाहनों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।
इसके बाद लोगों में यह जानने की इच्छा बढ़ गई कि आखिर इन कवर के नीचे क्या छिपा है और वाहनों को इस तरह क्यों ढका गया था।
दरअसल, इन वाहनों में चीन के राष्ट्रपति की बेहद खास और सुरक्षा से लैस लिमोजिन Hongqi N701 भी शामिल है। माना जाता है कि शी जिनपिंग के विदेश दौरों के दौरान उनकी आधिकारिक कारों को नेता के पहुंचने से पहले ही मेजबान देश में पहुंचा दिया जाता है। विशेष सुरक्षा वाले राष्ट्राध्यक्षों के वाहनों के लिए इस तरह की व्यवस्था असामान्य नहीं है।
राष्ट्राध्यक्षों की आधिकारिक कारों को विदेश यात्राओं के दौरान कवर करके ले जाने के पीछे मुख्य वजह सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और वाहन की सुरक्षा होती है। दरअसल, इन बेहद सुरक्षित वाहनों को अक्सर कार्गो विमान से अलग से भेजा जाता है। विमान से उतारने, एयरपोर्ट परिसर में ले जाने या फ्लैटबेड ट्रक के जरिए सड़क पर परिवहन के दौरान भारी कवर या टारपॉलिन का इस्तेमाल किया जाता है।
इससे वाहन धूल, बारिश, धूप और आकस्मिक नुकसान से सुरक्षित रहता है। साथ ही बेहद संवेदनशील और सुरक्षा-संबंधी वाहनों को अनावश्यक तस्वीरों और सार्वजनिक निगाहों से दूर रखने में भी मदद मिलती है।
इसलिए दिल्ली में दिखाई दिया काला कवर शी जिनपिंग के पहुंचने के बाद की किसी घटना से जुड़ा नहीं था। यह उनके आधिकारिक वाहनों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की सामान्य सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है।
शी जिनपिंग की आधिकारिक कार Hongqi N701 है। इसे चीन की लग्जरी कार निर्माता कंपनी Hongqi ने तैयार किया है। Hongqi का अर्थ होता है 'लाल झंडा'।
N701 आम लोगों के लिए उपलब्ध कोई सामान्य लग्जरी कार नहीं है। इसे चीन के शीर्ष नेतृत्व की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसके अधिकांश तकनीकी एवं सुरक्षा विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
Hongqi N701 को भारी सुरक्षा वाली लिमोजिन माना जाता है। इसमें बुलेट-रेजिस्टेंट ग्लास, मजबूत बॉडी और विशेष सुरक्षा उपकरण होने की रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं।
कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि कार को विस्फोटक हमलों और रासायनिक खतरों से सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि, इन दावों और वाहन की वास्तविक सुरक्षा क्षमता की आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
इसी गोपनीयता की वजह से N701 दुनिया की सबसे चर्चित सरकारी कारों में शामिल है। इंजन को लेकर भी अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 6.0 लीटर V12 इंजन और करीब 408 हॉर्सपावर की क्षमता हो सकती है। हालांकि, कार के सटीक तकनीकी स्पेसिफिकेशन आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हैं।
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