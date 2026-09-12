क्यों कवर से ढकी गई शी जिनपिंग की कार? जानिए क्या है Hongqi N701 का राज

राष्ट्राध्यक्षों की आधिकारिक कारों को विदेश यात्राओं के दौरान कवर करके ले जाने के पीछे मुख्य वजह सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और वाहन की सुरक्षा होती है। दरअसल, इन बेहद सुरक्षित वाहनों को अक्सर कार्गो विमान से अलग से भेजा जाता है। विमान से उतारने, एयरपोर्ट परिसर में ले जाने या फ्लैटबेड ट्रक के जरिए सड़क पर परिवहन के दौरान भारी कवर या टारपॉलिन का इस्तेमाल किया जाता है।