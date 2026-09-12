Karnataka Cabbie Murder Case: हादसा नहीं था कत्ल! कैब में बैठे यात्री ने ऐसे रची साजिश, CCTV और मोबाइल ने खोल दिया पूरा राज

Nisar Ahmed Murder Case: कर्नाटक के कोराटगेरे में जनवरी 2021 की एक सुबह पुलिस को सड़क दुर्घटना की सूचना मिली, लेकिन मौके पर पहुंचते ही जांच की दिशा बदल गई। कार बिजली के खंभे से टकराई थी और चालक की मौत हो चुकी थी, मगर शरीर पर चाकू के निशान ने हादसे की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद एक मोबाइल फोन, CCTV कैमरों की तस्वीरें और डिजिटल लोकेशन ने जांचकर्ताओं को उस यात्री तक पहुंचाया, जो किराये की कैब में बैठा था।