ब्रह्मोस से तेजस तक, दुनिया के कई देश अब भारत के बनाए हथियार खरीदने की कतार में

थाईलैंड फिलहाल ब्रह्मोस के शोर-बेस्ड एंटी-शिप सिस्टम को परख रहा है, हालांकि अभी यह बातचीत शुरुआती दौर में ही है। नाइजीरिया ने भारत के तेजस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस पर बातचीत की पुष्टि भी की है। मिस्र ने भी तेजस में रुचि दिखाई है, जबकि अर्जेंटीना पहले इस विमान में दिलचस्पी दिखा चुका है, हालांकि इसमें ब्रिटिश मूल के पुर्जे होने की वजह से मामला थोड़ा उलझा हुआ है। यूएई ने ब्रह्मोस के साथ-साथ भारत के आकाशतीर एयर डिफेंस कमांड सिस्टम पर भी नजर रखी है, और चिली, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों से भी ब्रह्मोस को लेकर पूछताछ आई है, हालांकि ये सब अभी बहुत शुरुआती स्तर पर हैं।