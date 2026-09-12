BRICS Summit 2026: रक्षा, सेमीकंडक्टर और खनन में बढ़ेगा सहयोग, दिल्ली में मोदी से मिले मलेशिया और इथियोपिया के प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात की। (फोटो - एएनआई)
PM Modi BRICS Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मलेन 2026 में शनिवार को नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से अलग-अलग मुलाकात की। दोनों बैठकों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बातचीत में रक्षा, निवेश और नए क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।दोनों देशों ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। इसमें सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल है। दोनों देशों ने भारतीय कंपनियों और निवेश का भी स्वागत किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बातचीत में इथियोपिया ने भारतीय कंपनियों के निवेश में रुचि दिखाई। खासतौर पर वहां की खनन परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी को लेकर चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बात हुई।
भारत और इथियोपिया के बीच पहले से ही रक्षा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश चल रही है। इसी महीने दोनों देशों के अधिकारियों ने सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की। यह बैठक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। मलेशिया भारत के निमंत्रण पर ब्रिक्स के साझेदार देश के तौर पर इसमें शामिल हुआ है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मलेशिया ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने में भी रुचि दिखाई।
मलेशिया के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में ‘समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य को आकार देना’ विषय पर अपना राष्ट्रीय वक्तव्य भी देंगे। मलेशिया ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के बीच विकास, आर्थिक अवसर और तकनीक तक अधिक लोगों की पहुंच को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दे सकता है।
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत यात्रा के दौरान केरल भी जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। इस दौरान व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और क्षेत्रीय संपर्क जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की संभावना है।
इथियोपिया जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना था। उसके साथ मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी संगठन के पूर्ण सदस्य बने थे। मोदी की दोनों नेताओं के साथ बैठक को भारत के लिए अहम माना जा रहा है। इससे रक्षा, निवेश, तकनीक और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
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