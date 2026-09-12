BRICS Summit 2026: रक्षा, सेमीकंडक्टर और खनन में बढ़ेगा सहयोग, दिल्ली में मोदी से मिले मलेशिया और इथियोपिया के प्रधानमंत्री

PM Modi BRICS Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मलेन 2026 में शनिवार को नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से अलग-अलग मुलाकात की। दोनों बैठकों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बातचीत में रक्षा, निवेश और नए क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।दोनों देशों ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। इसमें सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल है। दोनों देशों ने भारतीय कंपनियों और निवेश का भी स्वागत किया।