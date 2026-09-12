Harish Rawat Resign: उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के इस्तीफे पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक संस्कार का परिचय दिया है, जो कांग्रेस का संस्कार है। सांच को आंच क्या, उन्होंने स्पष्ट किया है तो जो भी दोषी है वो सामने आएगा और कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा लेकिन जिस तरह से भाजपा ED, CBI जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, वो हमेशा संदेह के घेरे में है।