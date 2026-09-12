NIA Kashmir Raids: कश्मीर में NIA का सबसे बड़ा शिकंजा! लश्कर के 10 ठिकानों पर एकसाथ छापे, हाफिज सईद पर फिर वारंट जारी

Hafiz Saeed Warrant: जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान स्थित हैंडलरों और घाटी में उनके कथित स्थानीय मददगारों के बीच कड़ियों को खंगालने के लिए कई इलाकों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ जम्मू की विशेष NIA अदालत से फिर गैर-जमानती वारंट जारी होना मामले को और गंभीर बना देता है।