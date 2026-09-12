दिल्ली से चीन जाना होगा आसान, 6 साल बाद बहाल हो रही ग्वांगझू-दिल्ली की सीधी उड़ान, व्यापार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

6 साल बाद ग्वांगझू-दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू होगी। (प्रतीकात्मक फोटो - एआई जनरेटेड)
Delhi Guangzhou Direct Flight: भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क को एक बार फिर बड़ी मजबूती मिली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच दोनों देशों के बीच उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। चाइना सदर्न एयरलाइंस ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच नियमित सीधी यात्री उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। करीब 6 साल बाद बहाल हो रही यह सेवा दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की आवाजाही को आसान बनाने में बेहद अहम साबित होगी।
एयरलाइन के मुताबिक, भारत के लिए उसकी उड़ान सेवा करीब 6 साल बाद फिर शुरू हो रही है। इस रूट के शुरू होने के बाद कंपनी दक्षिण एशिया के 8 रूट्स पर हर हफ्ते 100 से ज्यादा उड़ानें संचालित करेगी।
चाइना सदर्न एयरलाइंस ने शनिवार को ग्वांगझू-नई दिल्ली रूट पर नियमित यात्री उड़ान सेवा फिर शुरू करने का ऐलान किया। यह सेवा 21 सितंबर से शुरू होगी। इससे भारत और चीन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्हें इस रूट पर यात्रा के लिए दूसरे शहर में फ्लाइट बदलने की जरूरत कम होगी।
उड़ान सेवा बहाल करने का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस दौरान शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। ऐसे में सीधी उड़ान सेवा बहाल होने के फैसले को दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क धीरे-धीरे बहाल हो रहा है। इससे पहले अप्रैल में एयर चाइना ने बीजिंग-नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू की थी। इसके अलावा चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने कुनमिंग-कोलकाता रूट पर सीधी उड़ानें बहाल की थीं। 30 मार्च को इंडिगो ने भी कोलकाता-शंघाई के बीच अपनी पहली दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ान शुरू की थी। भारत और चीन के बीच कई अन्य हवाई मार्गों पर भी सेवाएं धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही हैं।
ग्वांगझू-दिल्ली सीधी उड़ान शुरू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कारोबारियों के लिए दोनों देशों के बीच यात्रा आसान होगी। इससे कारोबारी बैठकों और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। पर्यटकों को भी इसका फायदा मिलेगा। चीन जाने वाले भारतीय यात्रियों और भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए सीधी उड़ान से यात्रा का समय और परेशानी कम हो सकती है। इसके अलावा छात्रों और अन्य यात्रियों के लिए भी दोनों देशों के बीच आना-जाना आसान होगा।
भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में संबंधों में तनाव रहा है। इसका असर दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क पर भी पड़ा था। अब सीधी उड़ानों की बहाली को रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। ग्वांगझू-दिल्ली सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच लोगों का आपसी संपर्क और आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बातचीत के बीच यह फैसला खास महत्व रखता है।
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