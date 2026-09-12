दिल्ली से चीन जाना होगा आसान, 6 साल बाद बहाल हो रही ग्वांगझू-दिल्ली की सीधी उड़ान, व्यापार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

Delhi Guangzhou Direct Flight: भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क को एक बार फिर बड़ी मजबूती मिली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच दोनों देशों के बीच उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। चाइना सदर्न एयरलाइंस ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच नियमित सीधी यात्री उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। करीब 6 साल बाद बहाल हो रही यह सेवा दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की आवाजाही को आसान बनाने में बेहद अहम साबित होगी।