BRICS Summit 2026: दिल्ली में मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी दुनिया की नजर, रिश्तों में नई गर्माहट के संकेत

Modi Xi Jinping Meeting: नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन सिर्फ वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों का मंच नहीं रहने वाला है। इस बार भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच संभावित आमने-सामने की बातचीत ने सम्मेलन की अहमियत और बढ़ा दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली यात्रा को दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बाद सावधानी भरे सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के एजेंडे और संदेश पर सबकी निगाहें हैं।