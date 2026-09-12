पुतिन ने पश्चिम को दिखाया आईना! रूस पर 30,000 से ज्यादा प्रतिबंधों को लेकर BRICS में खुलकर बोले

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति विविध वैश्विक स्रोतों से भरोसेमंद और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने पर आधारित है, जिसमें अमेरिका से आयात भी शामिल है। वहीं भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने सेकेंडरी प्रतिबंधों को दंडात्मक "दबाव की रणनीति" बताया और कहा कि रूस भारत की जरूरत के अनुसार तेल आपूर्ति देने को तैयार है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट की औपचारिक शुरुआत से पहले पुतिन से मुलाकात कर व्यापारिक सहयोग और 'आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 2030' पर चर्चा की।