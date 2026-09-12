बालाघाट में बच्चों की मौत: अभिजीत दिपके ने आदिवासी गांवों का दौरा किया, प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग

याचिका में प्रभावित इलाकों में हैंडपंपों से पीले रंग का पानी आने का भी दावा किया गया है। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि बच्चों और महिलाओं को कई महीनों से समय पर पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा था। याचिका में इन परिस्थितियों को बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर से जोड़ते हुए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए गए हैं। बालाघाट में बच्चों की मौत के मामले ने स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल और पोषण व्यवस्था को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। अब CJP संयोजक अभिजीत दिपके के आदिवासी गांवों के दौरे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद इस मामले में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की मांग और तेज हो गई है।