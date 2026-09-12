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‘पीएम मोदी के साथ रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं’, ब्रिक्स शिखर सम्मलेन के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान का बड़ा बयान

Masoud Pezeshkian: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि पीएम मोदी के साथ ईरान के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने भारत से संबंध मजबूत करने पर जोर दिया।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 12, 2026

Masoud Pezeshkian India Visit, PM Modi Pezeshkian Meeting,

ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)

Masoud Pezeshkian at Brics Summit 2026: नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईरान के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। पेजेशकियान ने यह बात एक खास बातचीत में कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वायरल तस्वीर पर भी बात की।

मोदी के साथ हाथ में हाथ डालकर चलने वाली तस्वीर पर बोले

ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेजेशकियान की एक तस्वीर काफी चर्चा में रही। इसमें दोनों नेता हाथ में हाथ डालकर चलते नजर आए थे। इस तस्वीर को लेकर सवाल पूछे जाने पर पेजेशकियान ने कहा कि जब से उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला है तब से प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं।

पेजेशकियान ने कहा कि ईरान हर दिन भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया।

2024 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली भारत यात्रा

मसूद पेजेशकियान 2024 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। पेजेशकियान की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच अगस्त में कुछ समय के लिए लड़ाई रुकी थी। इसके बाद दोनों तरफ से फिर हमले शुरू हो गए हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा तनाव

ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव में होर्मुज जलडमरूमध्य भी अहम मुद्दा है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से दुनिया की करीब 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। मौजूदा तनाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। भारत के ईरान के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। साथ ही भारत के खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत संबंध हैं। ऐसे में भारत दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने की कोशिश करता रहा है।

भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर

पेजेशकियान ने भारत और ईरान के पुराने संबंधों को भी अहम बताया। दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और क्षेत्रीय सहयोग के लंबे समय से संबंध रहे हैं। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी साथ काम करते हैं।

पेजेशकियान का बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री मोदी और कई देशों के नेताओं की ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकें हो रही हैं। ईरानी राष्ट्रपति का भारत दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने यह बयान इंडिया टुडे को दिए एक खास साक्षात्कार में दिया। इस बातचीत में उन्होंने भारत के साथ संबंधों और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात से जुड़े मुद्दों पर बात की है।

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Updated on:

12 Sept 2026 02:10 pm

Published on:

12 Sept 2026 02:10 pm

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