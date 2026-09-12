‘पीएम मोदी के साथ रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं’, ब्रिक्स शिखर सम्मलेन के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान का बड़ा बयान

ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव में होर्मुज जलडमरूमध्य भी अहम मुद्दा है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से दुनिया की करीब 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। मौजूदा तनाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। भारत के ईरान के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। साथ ही भारत के खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत संबंध हैं। ऐसे में भारत दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने की कोशिश करता रहा है।