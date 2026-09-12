शी जिनपिंग के आने पर भारत-चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया, कहा- रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए समाधान जरूरी

कांग्रेस सांसद तिवारी ने कहा कि चीन की 12 देशों के साथ जमीनी सीमाएं हैं और उसने इनमें से 10 देशों के साथ सीमा संबंधी सवालों को सुलझा लिया है। कई मामलों में उसने अपनी शुरुआती क्षेत्रीय मांग के करीब एक-तिहाई हिस्से पर भी समझौता किया है। भूटान के साथ भी सीमा विवाद सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब भारत ही बचता है।