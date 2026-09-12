Heavy Rain Alert: बरसात का नया दौर शुरू, कई राज्यों में 13-14-15 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में 12 से 16 सितंबर के बीच छिटपुट बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान से पहले ही उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में बारिश हो चुकी है। 11 सितंबर की सुबह 8.30 बजे से 12 सितंबर की सुबह 5.30 बजे के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलावा पूर्वी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पहले उत्तरी पंजाब और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा गया पश्चिमी विक्षोभ शनिवार सुबह उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू के ऊपर बना हुआ था। यह समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला था।