सिंघु बॉर्डर पर खालिस्तान के नारे किसने लिखे? CCTV से दिल्ली पुलिस को मिला सुराग, 3 गिरफ्तार

जांच में ऐसे लोगों और नेटवर्क की जानकारी भी जुटाई जा रही है, जिनका संबंध हिंसा, जबरन वसूली या दूसरे अपराधों से रहा है।

फिलहाल दिल्ली पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सिंघु बॉर्डर की दीवारों पर नारे लिखने की घटना केवल तीन लोगों की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरी कड़ी को समझने की कोशिश कर रही है।