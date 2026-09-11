BRICS Business Forum: ‘वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत बना वृद्धि और स्थिरता का भरोसा’, BRICS शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वित्तीय समावेशन को नई रफ्तार दी है और आज दुनिया के 50% रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन इसी तकनीक के माध्यम से हो रहे हैं। BRICS की 20वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2006 में 4 देशों के साथ शुरू हुआ यह समूह आज सदस्य देशों और साझेदारों को मिलाकर 21 देशों का BRICS परिवार बन चुका है। उन्होंने बताया कि BRICS देश दुनिया की 50% आबादी, 40% वैश्विक GDP और 25% से अधिक वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले वर्षों में जहां वैश्विक GDP लगभग ढाई गुना बढ़ी है, वहीं BRICS देशों की संयुक्त GDP करीब साढ़े चार गुना बढ़ी है, यानी BRICS की आर्थिक ताकत बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है।