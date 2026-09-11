सत्य निकेतन PG ढहने के मामले में संचालक शुभम त्यागी ने कोर्ट में किया सरेंडर, फोटो सोर्स- IANS
Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुई PG इमारत गिरने की घटना के मामले में आरोपी PG संचालक शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले में पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के DCP अमित गोयल ने त्यागी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाला छठा आरोपी है।
कोर्ट में सरेंडर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने शुभम त्यागी और उसके साझेदार सुधांशु की हिरासत की मांग की। पुलिस का कहना था कि मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए दोनों आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ भी करेगी, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुभम त्यागी और सुधांशु उस PG को कथित तौर पर संचालित कर रहे थे, जिस इमारत का एक हिस्सा 6 सितंबर को ढह गया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह संपत्ति दो कारोबारी साझेदारियों के जरिए संचालित की जा रही थी। इन साझेदारियों ने अगस्त 2025 में इस संपत्ति को लीज पर लिया था। इमारत गिरने की घटना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी थी। हादसे में कुल सात लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद PG के संचालन और इमारत की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
इस मामले में PG के दूसरे संचालक सुधांशु को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शुभम त्यागी पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने बुधवार को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद त्यागी ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि PG के संचालन, इमारत की स्थिति और हादसे से पहले की परिस्थितियों में उनकी क्या भूमिका थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है।
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