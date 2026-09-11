इस मामले में PG के दूसरे संचालक सुधांशु को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शुभम त्यागी पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने बुधवार को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद त्यागी ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि PG के संचालन, इमारत की स्थिति और हादसे से पहले की परिस्थितियों में उनकी क्या भूमिका थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है।