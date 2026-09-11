11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

सत्‍य निकेतन PG हादसा: संचालक शुभम त्यागी ने कोर्ट में किया सरेंडर, दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया

Satya Niketan PG Collapse: सत्य निकेतन PG इमारत ढहने के मामले में संचालक शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद कोर्ट ने उसे और सुधांशु को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Sep 11, 2026

Satya Niketan PG Collapse

सत्य निकेतन PG ढहने के मामले में संचालक शुभम त्यागी ने कोर्ट में किया सरेंडर, फोटो सोर्स- IANS

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली के सत्‍य निकेतन में 6 सितंबर को हुई PG इमारत गिरने की घटना के मामले में आरोपी PG संचालक शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले में पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के DCP अमित गोयल ने त्यागी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाला छठा आरोपी है।

कोर्ट में सरेंडर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने शुभम त्यागी और उसके साझेदार सुधांशु की हिरासत की मांग की। पुलिस का कहना था कि मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए दोनों आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ भी करेगी, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

अगस्त 2025 में लीज पर ली थी संपत्ति

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुभम त्यागी और सुधांशु उस PG को कथित तौर पर संचालित कर रहे थे, जिस इमारत का एक हिस्सा 6 सितंबर को ढह गया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह संपत्ति दो कारोबारी साझेदारियों के जरिए संचालित की जा रही थी। इन साझेदारियों ने अगस्त 2025 में इस संपत्ति को लीज पर लिया था। इमारत गिरने की घटना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी थी। हादसे में कुल सात लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद PG के संचालन और इमारत की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

सुधांशु की 9 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

इस मामले में PG के दूसरे संचालक सुधांशु को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शुभम त्यागी पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने बुधवार को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद त्यागी ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि PG के संचालन, इमारत की स्थिति और हादसे से पहले की परिस्थितियों में उनकी क्या भूमिका थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है।

सत्या निकेतन हादसे के बाद सामने आई सच्चाई, ‘हॉस्टल डेज’ के दूसरे PG में भी मंडरा रहा मौत का खतरा, कमरों में बंद रहने को मजबूर छात्र

ये भी पढ़ें
Sudhanshu PG operator arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

11 Sept 2026 04:36 pm

Published on:

11 Sept 2026 04:26 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सत्‍य निकेतन PG हादसा: संचालक शुभम त्यागी ने कोर्ट में किया सरेंडर, दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: कहीं थप्पड़, ईंट तो कहीं प्रत्याशी लापता ऐसा चल रहा है चुनावी घमासान

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के बाद बारिश; IMD का रेड अलर्ट, अगले 3 घंटे अहम

Delhi NCR Weather
नई दिल्ली

मार्च 2027 तक देशभर में लागू होगा बैरियर-फ्री टोल सिस्टम, नितिन गडकरी ने तय किया लक्ष्य

MLFF Toll System
नई दिल्ली

‘पुलिस ने बाल और साड़ियां खींचीं’, महिला विधायकों से कथित बदसलूकी पर दिल्ली में NCW से मिला BRS प्रतिनिधिमंडल

National Commission for Women
नई दिल्ली

BRICS: भारत दौरे से पहले शी जिनपिंग के खिलाफ दिल्ली में तिब्बतियों का विरोध प्रदर्शन, चीन पर लगाया गंभीर आरोप

Xi Jinping Tibet Visit BRICS 2026
राष्ट्रीय

15 मिनट में मर्डर, कपड़े बदले और दंपति फरार! 10 साल के बेटे ने खोल दी डीयू प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल हत्याकांड की पूरी साजिश

DU Shivaji College assistant professor Debosmita Paul murder
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.