‘पुलिस ने बाल और साड़ियां खींचीं’, महिला विधायकों से कथित बदसलूकी पर दिल्ली में NCW से मिला BRS प्रतिनिधिमंडल

BRS ने इससे पहले पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ पुलिस की कथित बदसलूकी का आरोप लगाया था। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा कर दावा किया था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाल पकड़कर घसीटा। यह विवाद उस समय सामने आया जब BRS ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के 1,000 दिन पूरे होने के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, पूर्व मंत्री टी हरीश राव और अन्य नेताओं को विधानसभा परिसर में प्रवेश से रोके जाने के बाद हिरासत में लिया गया था।