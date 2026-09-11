दिल्ली के मंडावली में Vansh की चाकू से हत्या, आखिर किसने और क्यों मारा? दो आरोपी पकड़े गए

मंडावली में घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाती एफएसएल टीम। (फोटो सोर्स-ANI)
Delhi Mandawali murder: पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में गुरुवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान वंश (Vansh) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दो हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
मामले में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है। अब उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वंश पर हमला किस वजह से किया गया। शुरुआती जानकारी में हत्या का मकसद साफ नहीं हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर युवक को पहले से जानते थे या किसी विवाद के चलते उस पर हमला किया गया।
पुलिस के मुताबिक, वंश पर दो अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया था। हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई और आरोपियों की तलाश शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली और दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अब पूछताछ के जरिए वारदात की पूरी कहानी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि दोनों आरोपी घटना से पहले कहां थे और वारदात के बाद किस रास्ते से वहां से निकले।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल हत्या की वजह को लेकर है। अभी तक पुलिस ने किसी विवाद, रंजिश या दूसरी वजह की पुष्टि नहीं की है। इसलिए हत्या के कारण को लेकर किसी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ घटनास्थल से जुड़े सुराग भी जुटा रही है। आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांच में मददगार हो सकती है। फुटेज के जरिए पुलिस यह जानने की कोशिश कर सकती है कि हमलावर वारदात से पहले और बाद में किस दिशा में गए थे।
मंडावली इलाके में रात के समय हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों के बीच भी चिंता बढ़ गई। युवक की हत्या की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा शुरू हो गई। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और हत्या से जुड़े हर पहलू को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वंश की आखिरी बार किन लोगों से मुलाकात हुई थी और घटना से पहले उसके साथ क्या हुआ था। आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या की वजह और वारदात में उनकी भूमिका को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।
फिलहाल पुलिस की जांच का फोकस दो सवालों पर है। पहला वंश पर हमला किसने कराया और दूसरा आखिर उसे चाकू क्यों मारा गया? दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले में आगे की जानकारी सामने आ सकती है।
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