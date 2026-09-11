11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

दिल्ली के मंडावली में Vansh की चाकू से हत्या, आखिर किसने और क्यों मारा? दो आरोपी पकड़े गए

Delhi Mandawali murder: मंडावली में युवक Vansh की चाकू मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है और अब हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Sep 11, 2026

Delhi Mandawali murder

मंडावली में घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाती एफएसएल टीम। (फोटो सोर्स-ANI)

Delhi Mandawali murder: पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में गुरुवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान वंश (Vansh) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दो हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

मामले में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है। अब उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वंश पर हमला किस वजह से किया गया। शुरुआती जानकारी में हत्या का मकसद साफ नहीं हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर युवक को पहले से जानते थे या किसी विवाद के चलते उस पर हमला किया गया।

दो हमलावरों ने किया था हमला

पुलिस के मुताबिक, वंश पर दो अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया था। हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई और आरोपियों की तलाश शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली और दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अब पूछताछ के जरिए वारदात की पूरी कहानी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि दोनों आरोपी घटना से पहले कहां थे और वारदात के बाद किस रास्ते से वहां से निकले।

हत्या के पीछे क्या थी वजह?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल हत्या की वजह को लेकर है। अभी तक पुलिस ने किसी विवाद, रंजिश या दूसरी वजह की पुष्टि नहीं की है। इसलिए हत्या के कारण को लेकर किसी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ घटनास्थल से जुड़े सुराग भी जुटा रही है। आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांच में मददगार हो सकती है। फुटेज के जरिए पुलिस यह जानने की कोशिश कर सकती है कि हमलावर वारदात से पहले और बाद में किस दिशा में गए थे।

आसपास के लोगों में चिंता

मंडावली इलाके में रात के समय हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों के बीच भी चिंता बढ़ गई। युवक की हत्या की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा शुरू हो गई। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और हत्या से जुड़े हर पहलू को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वंश की आखिरी बार किन लोगों से मुलाकात हुई थी और घटना से पहले उसके साथ क्या हुआ था। आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या की वजह और वारदात में उनकी भूमिका को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।

फिलहाल पुलिस की जांच का फोकस दो सवालों पर है। पहला वंश पर हमला किसने कराया और दूसरा आखिर उसे चाकू क्यों मारा गया? दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले में आगे की जानकारी सामने आ सकती है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 15 हजार पुलिसकर्मी और अर्द्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात

ये भी पढ़ें
Delhi BRICS Summit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

11 Sept 2026 09:32 am

Published on:

11 Sept 2026 09:32 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के मंडावली में Vansh की चाकू से हत्या, आखिर किसने और क्यों मारा? दो आरोपी पकड़े गए

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

BRICS Summit 2026: मोदी का बड़ा संदेश- सकारात्मक चर्चा से निकलेगा दुनिया के लिए रास्ता, दिल्ली में जुटे दिग्गज

PM Modi BRICS Summit
राष्ट्रीय

नई दिल्ली स्टेशन पर 10 रुपये के विवाद में निहंग भाइयों का तलवार से हमला, जूस विक्रेता का हाथ कटा

Juice Seller Attack by Nihang
नई दिल्ली

BRICS Summit 2026: भारत मंडपम में दिखेगी 'इंडिया स्टोरी', मीडिया किट में बिहार का सत्तू-मखाना और ओडिशा की कॉफी शामिल

BRICS Summit 2026
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, 14 सितंबर को होगी जमानत पर सुनवाई

Swatantra Bhardwaj
नई दिल्ली

MCD Action: चांदनी चौक के ज्वेलर्स पर MCD की बड़ी कार्रवाई, 56 दुकानें सील, करोड़ों का सोना-चांदी अंदर फंसा

jewellers Shops Sealed
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.