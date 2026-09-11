दिल्ली के मंडावली में Vansh की चाकू से हत्या, आखिर किसने और क्यों मारा? दो आरोपी पकड़े गए

मामले में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है। अब उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वंश पर हमला किस वजह से किया गया। शुरुआती जानकारी में हत्या का मकसद साफ नहीं हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर युवक को पहले से जानते थे या किसी विवाद के चलते उस पर हमला किया गया।