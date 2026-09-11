नई दिल्ली स्टेशन पर 10 रुपये के विवाद में निहंग भाइयों का तलवार से हमला, जूस विक्रेता का हाथ कटा

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान गगनदीप सिंह (21) और बलजीत सिंह (30) के रूप में हुई है। दोनों पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं। दोनों ने कमला मार्केट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजमेरी गेट की तरफ आउटर गेट के पास स्थित गन्ने के जूस की दुकान से दो गिलास गन्ने का जूस पिया। जूस का कुल बिल 60 रुपये बना था, लेकिन दोनों भाई 50 रुपये देने पर अड़े हुए थे। इसी 10 रुपये को लेकर दोनों की दुकानदार से बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गगनदीप ने अपने पास मौजूद तलवार से 35 वर्षीय जूस विक्रेता पर हमला कर दिया। तलवार के वार से उसके बाएं हाथ पर गहरा घाव लग गया। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई।