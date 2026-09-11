BRICS Summit 2026: मोदी का बड़ा संदेश- सकारात्मक चर्चा से निकलेगा दुनिया के लिए रास्ता, दिल्ली में जुटे दिग्गज

PM Narendra Modi BRICS Summit: नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं को संवाद और रचनात्मक सहयोग का संदेश दिया है। 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में होने वाली इस अहम बैठक में दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक सहयोग और विकास के मुद्दों पर मंथन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली पहुंचने के साथ ही कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है और शुक्रवार की मोदी-पुतिन वार्ता पर भी दुनिया की नजर है।