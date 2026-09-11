BRICS Summit: नई दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आज PM नरेंद्र मोदी संग करेंगे द्विपक्षीय बातचीत

शुक्रवार को होने वाली पीएम मोदी-पुतिन मुलाकात से दोनों पक्षों को अपनी द्विपक्षीय साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलने की उम्मीद है। पुतिन की यात्रा से पहले भारतीय मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी को यूक्रेन संघर्ष की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएंगे। रक्षा सहयोग इस बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं में से एक होने की संभावना है। दोनों नेताओं के मौजूदा और भावी रक्षा परियोजनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है।