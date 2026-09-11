15 मिनट में मर्डर, कपड़े बदले और दंपति फरार! 10 साल के बेटे ने खोल दी डीयू प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल हत्याकांड की पूरी साजिश

Delhi Professor Murder Case: पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित वसुंधरा एन्क्लेव में दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल (45) की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने सितंबर के पहले हफ्ते में अदालत में 300 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्थित 1,000 वर्ग गज से अधिक की पुश्तैनी जायदाद को हड़पने और मकान खाली न करने की नीयत से किराएदार दंपति ने इस खूनी साजिश को अंजाम दिया था।