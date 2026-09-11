BRICS Summit: दिल्ली मेट्रो यात्रियों को राहत, 13 सितंबर को सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे शुरू होगी सेवा; 35 से अधिक सड़कें प्रभावित

Delhi Metro Services: दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS Summit) शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात प्रतिबंधों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। डीएमआरसी ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में दिल्ली मेट्रो सेवा जल्दी शुरू करने का फैसला छात्रों और आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है।