1400 किमी दूर नाना की संपत्ति, पति-पत्नी और बच्चा! पुलिस ने ऐसे सुलझाई डीयू प्रोफेसर की हत्या की गुत्थी

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार दंपति कोलकाता स्थित प्रोफेसर की पुश्तैनी संपत्ति में किराएदार के रूप में रह रहे थे। वह संपत्ति देबोस्मिता के नाना की थी। आरोपी लंबे समय से उस मकान में किराये पर रहते थे और कई वर्षों से उसे खरीदना चाहते थे। प्रोफेसर के माता-पिता और उनके दोनों भाई-बहन संपत्ति बेचने के पक्ष में थे क्योंकि पूरा परिवार अब दिल्ली में बस चुका था।