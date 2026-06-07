DU प्रोफसर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जमीनी विवाद बना मर्डर का कारण, महिला समेत दो लोग हुए गिरफ्तार

जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी दंपति अपने बच्चे के साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे थे। वे सीधे प्रोफेसर के घर गए और जमीन को लेकर बातचीत शुरू हुई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। पुलिस का कहना है कि गुस्से में आरोपियों ने किसी भारी चीज से प्रोफेसर के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।