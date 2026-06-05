दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हत्याकांड में नया खुलासा, हत्या के दिन घर में दाखिल हुए थे दो नकाबपोश

DU Professor Murder Case: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की असिस्टेंट प्रोफेसर देबस्मिता पॉल हत्याकांड की जांच में एक नया और अहम सुराग सामने आया है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हत्या वाले दिन एक युवक और एक युवती को प्रोफेसर के फ्लैट में जाते हुए देखा गया था। दोनों ने अपने चेहरे मास्क से ढक रखे थे और उनके हाथों में बैग भी थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों का हत्या से कोई संबंध है या नहीं।