दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के बाद बारिश; IMD का रेड अलर्ट, अगले 3 घंटे अहम

Delhi NCR Weather:दिल्ली-NCR में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। सुबह से उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को दोपहर बाद बारिश से कुछ राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवा चलने के बाद बारिश हुई। मंडी हाउस, धौला कुआं, आरके पुरम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग समेत कई जगहों से बारिश के वीडियो सामने आए हैं।