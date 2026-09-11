मार्च 2027 तक देशभर में लागू होगा बैरियर-फ्री टोल सिस्टम, नितिन गडकरी ने तय किया लक्ष्य

गडकरी ने कहा कि FASTag ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बढ़ावा दिया है। इससे टोल प्लाजा पर इंतजार का समय काफी कम हुआ और नकद भुगतान या खुले पैसे की जरूरत खत्म हुई। उन्होंने बताया कि पहले टोल प्लाजा पर वाहनों को औसतन 12 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था, जबकि कुछ जगहों पर यह समय बढ़कर 30 मिनट तक पहुंच जाता था। अब सरकार का अगला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहनों को टोल प्लाजा पर बिल्कुल भी रुकना न पड़े। उन्होंने कहा कि हर टोल प्लाजा पर वाहनों के इंतजार के समय की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इससे इंतजार के समय में 80 से 90 फीसदी तक सुधार हुआ है, लेकिन सरकार इसे और बेहतर करना चाहती है।