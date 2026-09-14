दिशा सालियान मौर केस में नया मोड़! CBI ने बॉम्बे HC के आदेश के बाद दर्ज की FIR

पिता के बयान में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती समेत कई अन्य लोगों के नाम बयान में बताए गए हैं। बयान में पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों का भी जिक्र है। मालवणी पुलिस स्टेशन से जुड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में बताए गए हैं।