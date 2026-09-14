विदेशी मेहमान का दिल जीत गई दिल्ली पुलिस! कैब में छूटे थे 3 लाख रुपये, उड़ान से महज आधे घंटे पहले ढूंढकर लौटाया

दिल्ली पुलिस की 'सुपरफास्ट' कार्रवाई (Photo: ANI)
Delhi News: दिल्ली पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई की एक मिसाल सामने आई है। राजधानी के बाराखंभा रोड थाना पुलिस ने एक कैब में छूटे दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि के करीब 3 लाख रुपये मूल्य की भारतीय और अमेरिकी मुद्रा बरामद कर ली। पुलिस ने यह रकम प्रतिनिधि को उसकी निर्धारित उड़ान रवाना होने से महज 30 मिनट पहले सुरक्षित लौटा दी।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि ने कैब में अपना नकद पैसा गलती से छोड़ दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही बाराखंभा रोड थाने की टीम सक्रिय हो गई। पुलिसकर्मियों ने आपसी समन्वय के जरिए कैब को तेजी से ट्रैक किया और उसमें रखा नकद बरामद कर लिया।
पुलिस ने बताया कि समय कम होने के बावजूद टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए रकम सुरक्षित अपने कब्जे में ली। इसके बाद करीब 3 लाख रुपये की भारतीय और अमेरिकी मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि को सौंप दी गई।
दिल्ली पुलिस ने 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि टीम के समय पर किए गए प्रयास से विदेशी प्रतिनिधि का पैसा सुरक्षित बरामद हो सका और वह अपनी निर्धारित उड़ान पकड़ने के लिए समय पर रवाना हुए।
पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने कहा कि त्वरित समन्वय और समय पर उठाए गए कदम की वजह से विदेशी प्रतिनिधि को बड़ी राहत मिली और वह बिना किसी परेशानी के भारत से रवाना हो गए।
इस बीच, राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि खुले मैदान से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव की गर्दन और सीने पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में शव करीब दो से तीन दिन पुराना होने का अनुमान लगाया गया है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर व्यक्ति की मौत की वास्तविक वजह और मृत्यु के समय का पता लगाने की कोशिश की जाएगी।
पुलिस मृतक की पहचान करने के साथ-साथ यह भी पता लगाने में जुटी है कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। गर्दन और सीने पर चोट के निशान मिलने के कारण मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।
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