विदेशी मेहमान का दिल जीत गई दिल्ली पुलिस! कैब में छूटे थे 3 लाख रुपये, उड़ान से महज आधे घंटे पहले ढूंढकर लौटाया

Delhi News: दिल्ली पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई की एक मिसाल सामने आई है। राजधानी के बाराखंभा रोड थाना पुलिस ने एक कैब में छूटे दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि के करीब 3 लाख रुपये मूल्य की भारतीय और अमेरिकी मुद्रा बरामद कर ली। पुलिस ने यह रकम प्रतिनिधि को उसकी निर्धारित उड़ान रवाना होने से महज 30 मिनट पहले सुरक्षित लौटा दी।