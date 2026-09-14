महाराष्ट्र: जुआ अड्डे पर रेड के दौरान करंट से युवक की मौत, शव ठिकाने लगाने वाले दंपती और बेटा गिरफ्तार

सुबह तक जब पुरुषोत्तम राउत घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उसका शव खेत में बने कुएं में मिला। शव की जांच के दौरान उसके शरीर पर बिजली के तारों के संपर्क में आने के निशान मिले। संदेह होने पर पुलिस ने तुरंत आसपास के खेत मालिकों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान परिमल मसरके, उनकी पत्नी गीता और बेटे हर्षल को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सच बता दिया। पूछताछ के दौरान तीनों ने शव को कुएं में फेंकने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।