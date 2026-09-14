‘मैं इन सारी लड़कियों को बेटी समझता हूं’, बिग बॉस 20 में काजी तौकीर ने कही ऐसी बात, यूजर्स बोले- ‘सबका बाप है’

Bigg Boss 20 Viral Video: 'बिग बॉस 20' के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले झगड़े और बहस के बीच कई बार ऐसे पल भी देखने को मिलते हैं, जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। काजी तौकीर का ऐसा ही एक मजेदार पल सामने आया है। आरिशफा और आम्रपाली के बीच हुई बहस के दौरान काजी ने आशिफ खान से बात करते हुए घर की लड़कियों को अपनी 'बेटियां' बता दिया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयान का मजेदार मतलब निकालना शुरू कर दिया।