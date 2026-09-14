‘डर और इनसिक्योरिटी इंसानी फितरत है’, संजीदा शेख ने प्यार और अपनों को खोने के डर पर खुलकर की बात

Sanjeeda Shaikh Statement On Relationship: टीवी और फिल्म एक्ट्रेस संजीदा शेख ने हाल ही में एक इंटरव्यू में प्यार, रिश्तों और अपनों को खोने के डर पर खुलकर बात की। इस दौरान उनसे 'सनम तेरी कसम' के पार्ट 2 में काम करने को लेकर भी सवाल किया गया। संजीदा ने कहा कि अच्छी फिल्म का हिस्सा बनना हमेशा खुशी की बात होती है और अगर मौका मिला तो वह जरूर इसका हिस्सा बनना चाहेंगी।