Delhi gym trainer murder: 10 से 12 राउंड ताबड़तोड़ गोलीबारी, जिम के बाहर ट्रेनर की गोली मारकर हत्या

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में हत्या के पीछे किसी पुरानी या व्यक्तिगत रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हाल के दिनों में मृतक का किसी से कोई गंभीर विवाद तो नहीं हुआ था। पुलिस आसपास के रास्तों और दुकानों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों के आने और भागने के रूट को ट्रेस किया जा सके।