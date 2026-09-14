‘ब्रिक्स की सफलता पर ओछी राजनीति कर रहे राहुल गांधी’, 80% भारतीयों के मांसाहारी होने वाले बयान पर भड़की BJP

राहुल गांधी की पोस्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं। केसवन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अलग-अलग देशों को साथ लाने और सहमति बनाने की भूमिका निभा रहा है। उनके मुताबिक, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता इतनी व्यापक रही कि राहुल गांधी के पास सम्मेलन की आलोचना करने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से राहुल गांधी ने अब इस मुद्दे को लेकर ओछी राजनीति शुरू कर दी है।