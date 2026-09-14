IMD Weather Update: दिल्ली-NCR में फिर बरसेंगे बादल, 17 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज; जानें IMD का पूरा अपडेट

Delhi Rain Today: दिल्ली-NCR के लोगों को सोमवार को एक बार फिर बारिश का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने राजधानी में आज कई इलाकों में हल्की फुहारों का अनुमान जताया है। सुबह के बाद दोपहर और शाम के वक्त भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि यह राहत ज्यादा लंबी नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर से आसमान आंशिक रूप से साफ रहने और बारिश थमने के आसार हैं।