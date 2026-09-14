NCPI के 17 सांसद BJP में जाने को तैयार? सांसद जगदीश बसुनिया का बड़ा दावा, यूसुफ पठान समेत 3 देंगे बाहर से समर्थन

जगदीश बसुनिया के अनुसार, सभी 17 सांसदों ने संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए एक साथ BJP में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 17 सांसद एक साथ BJP में शामिल हो रहे हैं, चूंकि 20 सदस्यों वाले ग्रुप के दो-तिहाई से ज्यादा सदस्य एक साथ पाला बदल रहे हैं, इसलिए उन पर दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। नियमों के तहत, 20 सदस्यों वाले समूह को अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम दो-तिहाई यानी 14 सांसदों की सहमति जरूरी होती है, जबकि यहां 17 सांसद तैयार हैं।