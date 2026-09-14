BRICS के संदेश से ट्रंप पर नहीं पड़ा कोई असर, अमेरिका ने हॉर्मुज में और कसा शिकंजा, 101 जहाजों को वापस लौटाया

US blockade Iran: हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। BRICS की ओर से तनाव कम करने और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का संदेश दिए जाने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में कोई नरमी नजर नहीं आई।